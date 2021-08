FOTOD | Vaata, milline näeb välja Krulli kvartal, millest Hinrikus tulevikulinna plaanib ehitada

Hääl sõnas, et Krulli kvartali puhul on tegemist perspektiivika, kuid tema ajaloo tõttu suure muinsuskaitseliste väljakutsetega arendusega.

Investeerimisettevõtte Notorious soov on investeerida ja arendada välja linnaruumi muutvad jätkusuutlikud ja unikaalsed kinnisvaraarendused, millel on laiem positiivne mõju Eesti linnaalade arengule. "Kinnisvara on meie jaoks laiem mõiste kui ainult hoone – suure linnaku arendamine võimaldab luua terviku, kus on ühendatud paindlikud ja innovatiivsed tingimused töötamiseks, elamiseks ja vaba aja veetmiseks," ütles ettevõtja ja Notorious OÜ omanik Taavet Hinrikus.