Alexela Olerexi käitumist heaks ei kiida: me ei poolda käskudel ja keeludel baseeruvat juhtimist

Neljapäeval teatas Olerex, et et oma töötajate vaktsineerima meelitamiseks hakkavad nad edaspidi lisatasusid ja preemiaid maksma vaid vaktsineeritud inimestele. "Tahame vaktsineerimist motiveerida - töötajate motiveerimiseks hinnastasime vaktsineerimise oma lisatasude all. See tähendab põhipalgast mingit kinnipidamist ei toimu, jutt on preemiatest, lisatasudest," sõnas Olerexi tegevjuht Piret Miller.

Teine üks Eesti juhtivaid tanklaette - Alexela - Olerexi käitumist heaks ei kiida. "Kindlasti me toetame vaktsineerimist, sealjuures paindlikkust ja inimestega arvestamist. Kindlasti ei poolda me käskudel ja keeldudel baseeruvat juhtimist," kommenteeris AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson.

Näitab ajalugugi, et kui vaid keeldude ja käskudega ühiskonnas küsimusi lahendada, siis tagajärjeks on käsud ja keelud uues võtmes, möönis Adamson Ärilehele.

Adamson lisas, et neil on Alexelas jätkuvalt kasutusel antigeeni kiirtestid, mis on kõikidele töötajatele vajadusel kättesaadavad ning mida kasutatske ka osadel ametikohtadel riskide maandamiseks regulaarselt.

"Kuna tegemist on delikaatse terviseinfoga, siis saame öelda, et meie töötajad on vajalike juhendite ja koolitustega toetatud ja üldplaanis me pigem lähtume ettevõttes tervishoiualase teavitustöö, koolitamiste ning vajadusel personaalsete nõustamiste läbiviimistega," rääkis tegevjuht.