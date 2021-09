Suured summad: riik peab peatatud teise samba sissemaksed kompenseerima. Kui palju raha kulub?

Sellesse ei ole arvestatud tootlust. Seda, kui suureks perioodi tootlus kujuneb ja kui palju selle maksmiseks kulub, selgub Suutre sõnul 2023. aasta alguses. “Praegu oleme oma prognoosides arvestanud ajaloolise 4% tootlusega, mis tähendaks, et 2023. ja 2024. aastatel kuluks makseteks koos tootlusega kokku 276 miljonit eurot,” kommenteeris Suutre. “Rahandusministeeriumil on olemas ka riskistsenaariumid, kus tootlus on sellest kõrgem. Riik maksab igal juhul kogu tootluse, sõltumata selle suurusest, inimestele välja,” lisas ta.