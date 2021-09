Kes veel märganud pole, siis nüüd vuravad Tallinna kesklinna piirkonnas kuuerattalised pakirobotid – eile tuli Starship välja teatega , et alustab koostööd Selveri kaupluste ja Bloomi pimepoodidega. Kui varasemalt ei läinud uudne lahendus Eestis veel suure hooga käima, siis nüüd tundis ettevõte, et eelnevast kogemusest on õpitud ning õige hetk on käes.