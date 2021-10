Enefit Greeni aktsiad astusid sammu börsile lähemale

Täpne börsile jõudmise ajakava on aga jätkuvalt teadmata ning ettevalmistused käivad.

Lõpliku otsuse suunduda börsile tegi Enefit Green 23. septembril . Aktsiate avaliku pakkumisega rahastatakse ettevõtte eelseisvaid arendusi, milleks on uued tuule- ja päikesepargid. Lisaks ajakavale pole teada, kui suur osa ettevõttest börsile viiakse , kui palju raha investoritelt kaasatakse ning mis hinda aktsiate eest küsitakse.

Alates aastast 2025 on ettevõtte plaan kergitada elektritootmise võimsust 3,5GWh peale. Ettevõtte juhi Aavo Kärmase sõnul viib elektrifitseerimine meid puhtamasse keskkonda ja selleks peab olema piisavalt rohelist elektrit, et see plaan reaalsuseks teha.