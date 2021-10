Tallinna börs alustas uut nädalat langusega

Euroopa börsid on kaubelnud esmaspäeval ilma kindla suunata. Inglise FTSE 100 ja Prantsuse CAC 40 börsiindeks on kuni pool protsenti plusspoolel, kuid Saksamaa DAX ja Itaalia FTSE MIB on vajunud ligi poole protsendiga miinusesse. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud 0,1%.