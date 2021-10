VIDEO | Kaubanduskeskuse T1 autoparklas põleb sõiduauto

Ärileht on kirjutanud, kuidas T1 Mall of Tallinna omanik Tallinna Moekombinaat (TMK) pidi kuulutama välja pankroti ning müüma võlgade katteks ära enda vara. Seda seetõttu, et omanik polnud ehituseks võetud laenu maksnud tagasi alates 2019. aasta septembrist. Ostukeskuse võlad kasvasid lõpuks 120 miljoni euroni. TMK võlausaldajaid on üle 50.