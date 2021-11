Wolt ei ole nõus käsitlema kullereid ettevõtte töötajatena. Praegusega on rahul ka Eesti kullerid

Hiljutise Wolti kullerite seas läbi viidud rahulolu uuringu järgi on 90,8% Eesti kullerpartneritest praeguse mudeli ja sellest tuleneva paindlikkusega rahul või väga rahul ning see trend on kasvav. "Eestis on platvormitöö jaoks väga hea õiguslik raamistik, mis võimaldab ühendada vabaduse ja sotsiaalsed tagatised,” kommenteeris Wolti Baltikumi juht Liis Ristal tehnoloogiaettevõtete ja kullerite partnerluse teemat, mis on reguleerimisel kogu Euroopas.