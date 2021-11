Keskkonnaministeerium paneb õliühingu suvise kütuse müügikuupäeva muutmise ettepanekule käe ette

Kütusesektori esindusorganisatsioon Eesti õliühing saatis eile ministeeriumidele pöördumise ettepanekuga muuta suvise mootoribensiini müügi alguskuupäeva.

Ühingu tegevjuht Mart Raamat sõnas, et riigiga ollakse juba pikalt sellel teemal diskuteerinud. „Tegelikult on kütusesektor mitu aastat selgitanud, et tänane keskkonnaministeeriumi regulatsioon paneb meie mootoribensiini tarbijad naaberriikidega võrreldes halvemasse seisu ja toob kevadel kaasa kallimad kütusehinnad. Seni pole asjaga seotud ministrid kahjuks teemasse tõsiselt süvenenud,“ märkis Raamat.

Keskkonnaministeerium: meie muutust ei poolda

Ärileht küsis seisukohta ka keskkonnaministeeriumist, kus öeldi, et nemad Eesti õliõhingu ettepanekut ei toeta. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul on seisukoht võetud keskkonnakaalutlustest lähtuvalt ning lisaks ka sellest, et muutus võib olla tavatarbija jaoks peaaegu olematu.

Õliühing juhtis tähelepanu keskkonnaagentuuri hinnangule, et suvise mootoribensiini müügi alguse nihutamine üks kuu hilisemaks suurendaks orgaaniliste ühendite emissiooni Eestis 0,057%. Nende sõnul on heitkogus praktiliselt olematu. Keskkonnaministeerium nii aga ei arva.

"Keskkonnaagentuur on tõepoolest hinnanud, et kogu transpordi sektori orgaanilise ühendite heitmest moodustaks lisandunud heide 0,057%. Tuleb arvesse võtta, et mainitud heide tekib bensiini aurustumisest (mis on sisuliselt kadu), lisandub ühe kuu vältel ning mõjutab eelkõige linnade õhukvaliteeti, kus enamus bensiinitarbivaid sõidukeid liikleb," kommenteeris Mölder. Tema sõnul on transpordist pärineva heite vähendamine suureks probleemiks nii õhukvaliteedi kui ka kliimapoliitika vaatest.

Hinnatõus ei pruugi tarbijateni jõuda

Samuti juhib Mölder tähelepanu, et antud otsus on kehtiv ning hinnatõusu kaasa ei too. See võib tuua kaasa küll potentsiaalse hinnalanguse, kuid sedagi vaid ühe kuu jooksul ja minimaalselt - ligi 2,2%.