Näitleja Ivo Uukkivi laadis oma esimest elektriautot pesumasina kõrvalt

„Esimeste elektriautode Eestisse saabumisel umbes 10 aastat tagasi pakuti mulle teha LEAFile telereklaami. Kui autosse istusin ja sõitma hakkasin, oli väga sürr tunne – see liikus kergelt, vaikselt ja kiiresti, nagu libistaks villaste sokkidega mööda lakitud parketti. Auto ise nägi ka päris imelik välja, mis lisas asjale kolevõlu,” meenutab Ivo, kes sai auto pärast filmimist kuuks ajaks enda kasutusse. „Sellega nad mu konksu otsa saidki! Lisaks oli tollal riiklik ostutoetus pool auto hinnast ja ma ei mõelnudki kaua. Muide, alguses astuti sageli ligi elektriautot vaatama ning katsuma ja sõbrad imestasid, et kas niimoodi pesumasina kõrvalt laedki autot või? Tegelikult algul tõesti laadisingi nii.”

Hetkel sõidab Ivo 2018. aasta LEAFiga, millega saab võrreldes esimeste mudelitega läbida palju pikemaid vahemaid. Ta arvab, et kui riik tahab, et elektriautosid rohkem ostetaks, võiks ostutoetused olla suuremad ja näiteks elektrihind või võrgutasud elektriautodega sõitjatele tunduvalt soodsamad. Sest ega praegused autohinnad sellist autot endale soetama ei kutsu.

„Mul on kodulaadija ja juba aastaid ka päikesepaneelid. Laen autot börsielektriga odavatel tundidel ja päeval päikesega, nii et 100 kilomeetri läbimiseks on keskmine kütusekulu umbes 40 senti kuni 1 euro. Ka praegu, kalli elektriga, maksab tunnipõhise arvestusega öine elekter tihti alla ühe sendi kilovati kohta. Ja see on minu meelest piisav põhjus, miks elektriautoga sõita!” räägib Ivo. „Loomulikult on meie eeliseks see, et meil on kodulaadija ja päikesepaneelid.”