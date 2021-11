Kuuest kolm on läinud. Uksed on sulgenud veel üks tuntud restoran

Praegu on keeruline aeg toitlustuskohtadele, seda nii turismi vähenemise kui ka kehtivate piirangute tõttu. Ärileht kirjutas hiljuti, et restoranid Ö ja Kaks Kokka sulgesid uksed, suvel hääbus vaikselt ka restoran Ore, mis on samuti Sparking Group'i kuuluv restoran. Seega on Sparking Group'i kuuluvast kuuest restoranist tänaseks oma uksed sulgenud kolm.

Restoran Ore avas uksed 2017. aastal vanalinnas, aadressil Olevimägi 9. Peakokaks oli Silver Saa, kes oli ka 50% osanik.