Raul Aava: hübriidauto on sujuv üleminek sisepõlemismootoriga autolt elektriautole

Ta lisab, et eks igal sõidukiliigil on omad eelised ja puudused. „Pistikhübriidil on alati sisepõlemismootor elektriajamile abiks ja sellega saab pikemaid vahemaid muretumalt läbida. Linnaliikluses on aga elektriautol suur eelis nii hübriidi kui ka sisepõlemismootoriga auto ees ja päevasõidud saab tehtud igati mugavalt. Eks inimeste murekohaks ongi harilikult elektriautode puhul võimalikud läbitavad kilomeetrid ja mugavus. Siin aga toimub pidev areng ja insenerid mõtlevad pidevalt, kuidas elektriautode akusid aina energiatihedamaks muuta.”

Raul Aava ise sõidab hetkel pistikhübriidautoga Renault Captur. „Tegemist on väikese ja ökonoomse sõidukiga. Peale selle on tal hea dünaamika, mis võimaldab linnaliikluses hästi hakkama saada. Sõidumugavus, vaikne, vajadusel võimalik auto enne sõidu alustamist kas soojendada või jahutada,” loetleb ta eeliseid. „Mina laen oma pistikhübriidi tööl olles ja seda 220 V elektrivõrgust. Antud hübriidautot ei toeta kiirlaadimine ja ka kõige „rammusamast” laadurist laadimisel on aeg ikka üks ehk kolm tundi. Saan selle autoga läbida 60 kilomeetrit puhtalt elektrimootori jõul.”

Tulenevalt oma töö iseloomust on Aava enda sõnul sunnitud kasutama autot rohkem, kui ta seda sooviks. „Olen inimene, kes eelistaks suurema osa ajast liikuda oma jalgadel, kuid töö iseloomust tulenevalt tuleb autoga sõita linnas ühest punktist teise tööandja erinevate esinduste vahel ja kõik nädalavahetuse sõidud teeme suurema autoga, et pere ära mahuks. Meie pere naudib metsa ja loodust ning iga võimalik vaba aeg kulub metsas matkamisele. Seega linnaväline sõidumugavus jääb minul reeglina auto suuruse taha ehk siis olemasolevad elektriautod on minu jaoks väikeautod. Samuti ootan veel enda liikumisega seotud teedele rohkemaid laadimisvõimalusi.”