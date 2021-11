Apollo kino juht konkurendi äreva teate järel: kinno toob ikka film, mitte pileti hind

Apollo kino juht Kadri Ärm sõnas peale Coca-Cola Plaza ärevat teadaannet, et nemad põhjalikumalt konkurendi olukorda kommenteerida ei sooviks. Küll aga nentis Ärm, et loomulikult on piirangud mõjunud kinoärile pärssivalt.

Ärm jäi aga seisukohale, et kinopiletite hinnalandus ei mõjutaks külastajate arvu. "Kinnotuleku põhjuseks on reeglina ikka film, mitte pileti hind. Hinnast rääkides, siis meill õnnestus sügisel ka kampaania iga 3. tasuta pileti näol, mis soosis huviliste hulgas sagedasemat külastust. Hetkel ei näe põhjust pileti hinna alandamiseks," lisas ta.

Positiivse külje pealt nägi Apollo kino juht seda, et filmilevitajad on toonud ja on lähiajal ka toomas uusi filme, mis annavad põhjuse kinohuvilistele kinno tulla. Hetkel linastuv „Gucci tragöödia" ja Disney imeline „Encanto" on Ärmi sõnul palju publikut meelitanud, sel nädalal algav „Jahihooaeg" leiab suure tõenäosusega samuti oma eesti filmi huvilised.