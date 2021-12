GRAAFIK | Elektri hind teeb täna õhtul taas korraliku mäkketõusu

Selle aasta rekord purunes esmaspäeval. Hinnad börsil pole laes mitte üksnes Eestis, vaid kogu Euroopas, sh Põhja- ja Baltimaade ühisel Nord Pooli turul. Sellele juhtis tähelepanu ka Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster, selgitades, et hind on kõrge Norra ja Rootsi põhjapoolsetes piirkondades, kus ajalooliselt on hind olnud pigem madalam.