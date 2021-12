Textmagic kui Ameerika mäed: tugevale tõusule järgnes langus

Uus nädal tõi meile ülemaailmse languse maailmaturul. Kui eelmine nädal kirjutasime, et Textmagic teeb head tõusu, siis täna on asjad teisiti.

Reedel tehtud tõus on tänaseks pühitud. Kui siis saavutas aktsia tipuks 10,72, siis täna pole textmagic 10 euri piiri puudutanud. Esimese tunniga kaubeldi üle 9000 aktsia ja langus oli märgatavad 9 protsenti.

Käibe suurus näitab, et investorite huvi Textmagicu vastu pole jahtunud. kella 11 oli omaniku vahetanud pea 100 000 euro väärtuses aktsiaid, mis on First nordil hea number. Enne lõunat langes aktsia alla 9 euro piiri tehes languseks 9,79 protsenti.