Leedu kaalutav Valgevene kaupade transiidikeeld pani appi hüüdma Kaliningradi kuberneri

Leedu transpordiministeerium tegi varem ettepaneku kehtestada sanktsioonid toodetele, mida imporditakse või ostetakse või mis tulevad Valgevenest otse või kaudselt transiidina. Venemaa välisministeerium teatas, et see võib puudutada Kaliningradi oblasti varustamist ja Venemaa ei jäta seda tähelepanuta.

„Ma olen väga mures, et on kuulda mingid algatused piirata Valgevene kaupade transiiti läbi Leedu territooriumi. Ja palun kõigilt abi. Üldiselt on olemas Kaliningrad. Ja lisaks sellele, et läbi meie võib midagi liikuda transiidina, me üldiselt Valgevene tooteid ka tarbime – toiduaineid, ehitusmaterjale ja mitte ainult,” ütles Alihhanov.