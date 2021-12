Realo prügivedajate kõrgest palgast: tuleb traksidest kinni hoida. Sa ei saa tööandjana inimesel lasta end orjastada

16-aastat Statoilis ja Circle K-s töötanud ning neist viimased üheksa aastat ettevõtte juhatuse liikme ja peadirektori ülesandeid täitnud Kai Realo jättis suvel bensiini seljataha ja töötab nüüd Ragn Sellsi juhina.

Realo kinnitusel on ka neil võrreldes suvega umbes sama seis: 78 autojuhist on puudu kaks-kolm. "Uute inimeste värbamine on hästi-hästi keeruline, see ring on hästi sama ja võimalike töötajate hulka ei tule noori," ütleb ta.

Realo meenutab Circle K aegset lugu, kui ühel viie aasta tagusel konverentsil tuli üks inimene lavale ja küsis: "Kas te usute, et praegu sündinud inimesed ei omanda enam kunagi juhtimisõigust?"

"Too hetk tundus see täiesti ulme, aga täna enam mitte nii väga," ütleb Realo.