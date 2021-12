Kelle käivet kasvatas koroona, kellel rohepööre: 2021 USA börsi tõusjad ja langejad

USA turu üheks suurimaks langejaks saab tänase seisuga lugeda Global Payments Inc., kes on langenud 34,67 protsenti. Mis on väga üllatav, kuna ettevõtte töötleb krediitkaartide, deebetkaartide ning digitaalsete ja kontaktivabade maksete kaudu tehtud makseid. Arvestades, et tänu COVID-19 pandeemiale on netikaupluste käibed kasvanud tublisti ja USA tehakse 27,6 protsenti kogu maailma ostudest on aktsia hind üllatav, vahendas Obrelo. Madal hind on muidugi suurepärane uudis mõnele investorile, kes jahib “allahinnatud” aktsiaid, sest firmal tegelikult ei lähe sugugi kehvasti, müük ja kasum on kasvas teises kvartalis vastavalt 15 ja 28 protsenti ning hetkel kaupled väärtpaber 135 USD kandis.