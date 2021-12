EAS toetab Elmo Rendi tootearendust

“Meie eesmärk on toetada ambitsioonikaid ettevõtteid nagu ELMO Rent ekspordi ja tootearendusega seotud väljakutsetes, et nende arenguhüpe oleks võimalikult pikk,“ ütles EASi juhatuse esimees Peeter Raudsepp. Ta lisas, et transpordisektoris on seoses rohepöördega ees ootamas suured muutused ning avaldas lootust, et nutikad Eesti ettevõtted oskavad nendest võimalustest oma osa võtta.