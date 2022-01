Bitcoini hind kukkus viimaste kuude madalaimale tasemele

Bloomberg kirjutab, et põhjust võib näha Föderaalreservi rahapoliitika suunamuutusest, mis on kiiremalt karmistuv kui oodatud.

Krüptorahade ekspert Laurent Kssis rääkis Coindeskile, et viimaste tundide jooksul on müüdud 200 miljoni dollari väärtuses tõusule panustanud positsioone, mis on survestanud hindasid alla. Ta lisas, et ta ei üllatuks, kui Föderaalreservi sõnum võiks langetada bitcoini hinda alla 40 000 dollari.