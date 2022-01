POLIITIKAHOROSKOOP | Poliitika-aasta 2022 pakub nii vanast rutiinist lahti ütlemist kui ka "uut normaalsust"

Majanduse horoskoobis kirjutasime sellest, et makromajanduslik juhtimine asub praegu omamoodi interregnumis - keinsianistliku demand managementi juurde ei taheta tagasi minna ja neoliberaalne supply management (loe: kasinuspoliitika) pole ka enam trendikas. Küll aga on uuesti moodi läinud 1980-ndate neoliberaalide, täpselt Margareth Thatcheri poolt käibele toodud meem „TINA - there is no alternative" [turumajandusele ja dereguleerimisele]. Täna on sellele omaaegsele imperatiivile pandud aga taha hoopis küsimärk. On ka neid, kes ütlevad otse, et jama puha -alternatiivid on olemas, nii aktsiaturgudel (vt siit) kui ka poliitikamaastikul.