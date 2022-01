Diaway OÜ: kompromissitult tugevate põhimõtetega loodud edukas IT-äri

Diaway tuumiktiim lähtub põhimõttest, et IT-taristu rajamisel on olemas üks ainuke parim lahendus, mis tagab efektiivsuse, töökindluse ja kokkuhoiu. Kliendid teavad ja tunnustavad Diawayd kui partnerit, kes oskab rätsepatööna kokku panna parimad IT-lahendused just nende vajaduste jaoks ega tee protsessis järeleandmisi kvaliteedi arvelt.

Nelja tegevusaasta jooksul on sihipäraselt kujundatud usaldusel rajanevaid pikaajalisi ärisuhteid. „Oluline põhimõte äritegevuses on meie jaoks kompromissitu ausus ja mittekonformism – julgus ja tahe erineda ja käia oma rada, luua oma nišš. Kliendid hindavad seda meie juures.“ räägib Ragel. „Oleme valdkonnas tuntud uuenduslike lahenduste poolest, millega käib paradoksaalsel kombel kaasas mõneti vana kooli ärieetika, mis ei jäta kohta oportunismile ja konformismile. Pikaajaliste usalduslike ärisuhete loomise eesmärgil eelistame oma äripartneritega silmast silma kohtuda ja kokkuleppeid sõlmida. Isikliku lähenemise ja pühendumisega oleme nii klientide kui ka tarnijate jaoks teinud lihtsaks meile lojaalne olla.“ Diaway tandemi kindlameelne ärieetika on end tõestanud. Ettevõte on aastaid olnud AMD eliitpartner ja ühtlasi tugev koostööpartner Põhjamaade ühele suurimale võrgufirmale Juniper Networks. Hiljuti tunnustas Western Digital – üks maailma suurimaid kõvaketaste tootjaid – Diawayd Ida-Euroopa parima süsteemi integreerija auhinnaga.

Seoses 2020. aastal lahvatanud ja tänase päevani vältava globaalse kiibikriisiga on tarneraskustega silmitsi paljud tööstussektorid. Doominoefektina on üles kruvitud nii komponentide kui ka lõpptoodete ja teenuste hinnad, mida lisaks võimendab paljudes juhtivate lääneriikide majandustes püsiv inflatsioon. „Prognoosime, et kiipide defitsiit jätkub vähemalt 2022. aasta I kvartali lõpuni. Näeme, et keerulistel tingimustel on mõju klientide äri- ja eelarveplaanidele käesoleval aastal – üldjoontes ollakse äraootavad ja ettevaatlikud. Seoses elektroonikatööstuse tarneraskuste ning logistilistest pudelikaeladest tulenevate pikkade ooteaegadega on ka meil olnud raske teha täpseid strateegilisi tegevus- ja finantsplaane. Samal ajal näeme enda jaoks turul hoopis sobivat võimalust, kuna suurettevõtetel on terav vajadus asjatundlikult planeeritud ja professionaalselt teostatud IT-taristu järele. Järjepidevalt kasvavate digitaalsete andmemahtude tuules saame kasvatada oma kliendibaasi,“ täpsustab Ragel. „Oleme sihikindlalt ja mõtestatult töötanud selle nimel, et luua ettevõttele kindel vundament, hea maine ning stabiilsed äri- ja koostöösuhted, mille toel saame võimalikud kriisid üle elada ning soodsatel aegadel äri arendada.“