Jüri Mõis: kui eakatest ilmuvad lood, et nende elektriarved on suuremad kui pension, siis järelikult kulutatakse liiga palju

Reedel ilmus LP-s intervjuu suurärimehe Jüri Mõisaga, kellega arutati nii elektriturul toimuvast, Hansapanga aegadest, erakondadele annetamisest ning veel paljust olulisest. Siinne mõttearendus on seotud praeguse elektriturul toimuvaga.

Rahvas on elektrikriisist räsitud. Kuidas saate selle taustal öelda, et elatakse paremini kui kunagi varem?



Meil ei ole elektrikriisi. Kriis ei ole see, kui elekter on kallis, vaid see, kui elektrit ei ole.

Väljendit „elektrikriis” olen kuulnud eelkõige peaministri suust.



Peaminister on tubli.

Kuidas me nimetame siis olukorda, kui suur osa rahvast satub äkitselt rahalistesse raskustesse? Kui see ei ole kriis, siis mis see on?

See on inimeste vaesus. Nende seisukohast ületarbimine. Kui eakatest ilmuvad lood, mille sisu on see, et nende elektriarved on suuremad kui pension, siis järelikult kulutatakse liiga palju. See tähendab, et nad ei jõudnud piisavalt kiiresti reageerida. Ei midagi muud.

Kui inimesel on maja, pisut üle keskmise sissetulek, elektri börsipakett ja üüratult suured elektriarved, siis nemad on enda elu liiga kalliks elanud ja riik ei peaks abi pakkuma?



Peaks ikka, aga see oli üks kuu ja juba on meetmedki olemas. Kõik peavad leidma oma kokkuhoiukohad – nii inimesed kui ka riik.

Riiki süüdistati liialt?



Jah, kindlasti.

Egiptuse reis on 2000 eurot ja elektriarve 200 eurot. Ela, kuidas tahad. Kui tahad, ehita poole suurem maja ja maksa 400.

