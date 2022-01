Elektriautode laadijate arendaja vastulause: loodussõbralikkust tuleks vaadelda pikemas perspektiivis

Eile kirjutas Ärileht loo sellest, kuidas Mobire Groupi tarbijauuringust selgus, et auto keskkonnasõbralikkus on oluliselt vähem tähtis kui võiks arvata. Tegevjuht tõi välja, et põhjused peituvad nii puudulikus laadimistaristus, elektriautode hinnas kui ka sõiduulatuses. "Võimalik, et aasta lõpus mõjutas otsustamist ka energiakriis, mis lükkas elektrihinna ekstreemsustesse,“ sõnas ta.

Vonk Technologies e-mobiilsuse juht Kudres Lääts luges eile ilmunud artiklit ning võttis vaevaks kirjutada vastulause. Avaldame tema mõtted täismahus.

Elektriauto muutub aina igapäevasemaks

Elektrisõidukite hulk meie tänavatel kasvab hoogsalt ning autotootjad aina arendavad ja täiustavad uusi mudeleid. Akuautod muutuvad kutsuvamaks, sest akude mahutavus üha suureneb, sõiduulatus pikeneb ja pikkade vahemaade läbimine on muutunud mugavamaks. Lisaks täieneb laadimisjaamade taristu ja seda enneolematul kiirusel. Enam pole vaja tunda nn läbisõiduärevust, muretsedes sihtpunkti jõudmise pärast, ega igat kilomeetrit lugeda - teekonda ennast saab nautida.

Kui ühiskondlik laadimisvõrgustik on mõeldud pika vahemaa läbijale, siis igapäevane laadimine on mõistlik ette võtta kodus - nii laheneb ka sõit Eesti piires. Laadimisvõimaluse saab üles seada koju, töö juurde või maakoju. Laadimise tarvis ei pea olema suuremaid liitumisi ja võimsusi ning see on ka kõrgete elektrihindade juures soodsam, kui fossiilkütusega sõitva auto tankimine. Lisaks on autot kodus üleöö laadida mugav.

Elektriauto on muutumas ka järjest taskukohasemaks, samas kui sisepõlemismootoriga sõidukid, mis on meid teeninud nüüdseks üle saja aasta, saavad tulevikus olema kallimad - nende järkjärguline käibelt kõrvaldamise aeg on alanud, riigid püüavad kliimamuutuse ohjamiseks fossiilkütustega sõidukid eilsesse päeva jätta. Peatselt pole enam põhjusi, miks EV-sid mitte osta, kuid mõned olulised vasturääkivused siiski on.