Eesti õliühingu juhi Mart Raamatu sõnul on kõrgete kütuse- ja elektrihindade jätkumist on oodata ka järgmisel kütteperioodil - kuna maagaasivarud on otsakorral ja hind ei ole Euroopas märkimisväärselt langemas, siis ka järgmiseks talveks võib karta kõrgeid hindasid. "Ka siis tekib küsimus, et kuidas majapidamised hakkama saavad ning selleks, et vältida suuri riigieelarvelisi kulutusi erinevate toetuste välja maksmiseks, tuleks vältimatu kütusetarbimise (eriti just soojuse tootmiseks) maksustamist vähendada," lisas ta.