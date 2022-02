Scandium Kinnisvara tegevjuht: oleme kauaks jäänud kinni mõttemalli, kus oma isikliku korteri omamine on normaalsus

Ühest küljest on koduostjate huvi uue ja suurema elukoha vastu suur. Teisalt on kinnisvarapakkumine rekordmadalal ning lähitulevikus ei paista sellele ka leevendust. Järgnevalt lähemalt kuuest trendist, mida võime käesoleval aastal korteriturult oodata.

Koroona-aastad on mõneski vallas õpetanud meid teisiti elama ja muutustega kohanema. Paljud pered on märganud, et kodu, mis tavarütmis, kus vanemad käisid tööl ja lapsed lasteaias-koolis, oli piisava suurusega, on tänaseks osutunud väikeseks. Suurenenud on igatsus suuremate ja rohkemate tubade järele, kus ka karantiini- ja isolatsiooniperioodidel kulgeks elu rahulikus tempos ning tähtsad asjatoimetused saaksid tehtud.