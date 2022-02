Gaasitarnete võimalik katkemine tekitab Euroopas paanikat, kuid milline on seis meie regioonis? Baltikum aitaks hädast ka Soome

Suurema ebakindluse tõttu Venemaa gaasivoogude suhtes prognoosivad analüütikud Goldman Sachsist kuni Wood Mackenzie Ltd. ja Rystad Energy ASini, et kõrgemad hinnad kestavad selle aasta lõpuni, sest elektritootmises, tööstuses ja kütmiseks kasutatavast kütusest on puudus. Venemaa on energiavoogusid juba alates eelmise aasta teisest poolest piiranud.