Lääneriigid jõudsid kokkuleppele. Venemaa poliitikute ja oligarhide varad on suuremas ohus kui kunagi varem

Bloomberg kirjutab, et suured tegijad leppisid laupäeval kokku, et luuakse ühine rühm, mis hakkab „tuvastama ja külmutama varasid", mis kuuluvad sanktsioonide alla minevatele oligarhidele, valitsuse liikmetele ja ka ettevõtetele. Need puudutavad jahte, lennukeid, autosid, luksuskortereid ja muud.

Valitsused leppisid kokku ka selles, et nn kuldseid passe antaks välja vaid limiteeritult. Tegelikult räägime me siin passide müügist, sest tingimus selle saamiseks on investeeringud riiki. Sellised passid võimaldavad neil ka oma lapsi Lääne ülikoolidesse panna, ütles ametnik, kes kokkuleppest rääkides soovis jääda anonüümseks.

Palju sellest varast on hoiustatud väga keerukaid skeeme kasutades, mis tähendab, et võib võtta kuid või isegi kauem, et kokku pandud rühm need leiaks ja ära võtaks. Kuid isegi oluliselt suurem oht, et sinu vara võidakse ära võtta, peaks oligarhidele olema häirekellaks. Nii mõnelgi on näiteks ka profispordiklubi, nad reisivad superjahtide ja eralennukitega. Lisaks paigutavad nad oma varandust Londoni ja New Yorgi kinnisvarasse.

USA ja tema partnerid ütlesid, et töörühm tagab, et juba olemasolevate sanktsioonide kehtestamine käiks vastavalt seadustele ning suheldakse ka teiste riikidega, et need tuvastaks ja sekkuks, kui märgatakse ebaseadusliku raha liikumist. Tehakse kõik, et sanktsioonide all olevad inimesed ei saaks oma vara peita mujale. Uks jäeti lahti veel enamate inimeste sanktsioneerimiseks.

Juba varem on rikkuritele sanktsioone peale pandud, kuid need ei ole hästi töötanud. Näiteks terasemagnaat Aleksei Mordašovi eralennuk lendas segamatult eelmisel nädalal Seišellidelt Moskvasse. Ärileht kirjutas eile Vene oligarhide eralennukite asukohast sõja välja kuulutamise ajal (loe siit).