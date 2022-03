PINGE KASVAB | Esimene Vene suurfirma avas suu: naftahiid nõuab Ukraina sõja lõppu

Antud avaldus on väga märgiline, sest Venemaa naftagigant Lukoil on üks riigi esimesi suuri ettevõtteid, kes teatas avalikult, et soovivad sõja kiiret lõppu.

Lukoili asutaja ja 20% omanik on Venemaa oligarh Vagit Alekperov, kelle kelle käekäik on viimasel nädalal olnud eriti karm. Tegemist on mehega, kes on ka Eestis kenakese segaduse korraldanud.