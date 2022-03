Miks ei ole Yandexit endiselt keelustatud? Taavi Aas: peaksime Euroopaga ühiselt sanktsioone looma

Andmekaitse inspektsioon soovitas Yandexi teenuseid vältida. Yandex ise vannub, et Venemaa äri on neil muust eraldatud.

"Yandexiga on võetud sama lähenemine nagu muude valdkondadega. Oleme edastanud läbi välisministeeriumi Euroopa Liidule Eesti argumendid sellel teemal. Enne võetakse veel Euroopa tasandil laiemaid ja mõjusamaid sanktsioneerimise teemasid ette (merendus, krüpto) ning järk-järgult jõutakse aruteludega ka Yandexini. Kokkuvõtlikult on lähenemine, et peaksime ühiselt Euroopaga looma sanktsioone, et saavutada soovitud mõju," ütleb Taavi Aas.