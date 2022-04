Šokolaadiskandaal. Ferrero tehas kästi sulgeda, ettevõte ei jaga haiguse leviku kohta infot

AFSCA ütles, et uurimine on käimas ja tehas lubatakse uuesti avada ainult siis, kui Ferrero suudab esitada vajalikud tagatised toiduohutusnõuete järgimise kohta.

"Ebatavaliselt palju lapsi on haiglaravil viibinud. Mõnel on tõsised sümptomid, sealhulgas verine kõhulahtisus," ütles keskus uudisteagentuuri Reutersi andmetel.

Andmete kohaselt on hetkel üle Euroopa tuvastatud 134 salmonella juhtumit. Kõige rohkem juhtumeid on Ühendkuningriigis, kus 24 tunni jooksul kinnitati 63 kinnitatud juhtumit. Juhtumeid on tuvastatud ka Prantsusmaal, Iirimaal, Belgias, Saksamaal, Luksemburgis, Madalmaades, Rootsis ja Norras.

Salmonelloos on nakkushaigus, mida põhjustab salmonella bakter. Salmonellad on looduses laialt levinud mikroorganismid, mis esinevad loomade seedetraktis, aga ka linnumunades, toorpiimas ja mujal loomsetes ning mitteloomset päritolu toiduainetes. Salmonella on toidul märkamatu ega muuda toidu lõhna ja maitset. See on kõige sagedamini toidumürgitust tekitav bakter.