Päev börsil: Coop kinnitas dividendid, Soome moemaja aktsia kerkis hüppeliselt.

Coop Pank kinnitas täna toimunud üldkoosolekul kasumi jagamise korra. Selle tulemusena saavad dividende pea 30 000 investorit. Soome börsil toimus täna Marimekko aktsiate tükeldamine: senised aktsionärid said iga aktsia kohta neli aktsiat juurde. See pani aktsia tublisti kasvama. LHV teatas täna, et panga investeerimisteenuste juhiks sai alates esmaspäevast Andres Suimets.