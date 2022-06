Päev börsil: Baltikumi indeksid näitasid tagasihoidliku langust

Kui krüptoturg on nädalavahetusest taastumas ja hind on leidnud stabiilse tugipunkti, siis krüptoga seotud ettevõtetel nii hästi ei lähe. Coinbase koondab 18% töötajatest, kuna juhid valmistuvad majanduslanguseks ja „krüptotalveks“. Coinbase'i aktsia on sel aastal langenud 79% ja 85% kõigi aegade kõrgeimast tasemest. Samal ajal on bitcoin langenud 20 000 dollari lähedale ja kaotanud sel aastal 53% oma väärtusest.