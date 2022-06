Päev börsil: Balti börs on pühade eel rõõmsalt roheline

Samas kõige suurema langused ettevõtted olid samuti Tallinna börsifirmad. Kõige rasvasem punane number oli Tallinna Vee taga, kukkudes -3,46%. Siinkohal tasub märkida, et languse põhjustas ex-dividendi kuupäev ehk aktsiast arvati dividendi maha. Teised suured langejad olid Arco Vara (-1,94%), HansaMatrix (-1,79%) ja Coop Pank (-1,7%).

Firsth Northi päeva tähtsaim uudis oli, et Cleveroni aktsia märgiti napilt täis. Autonoomseid sõidukeid valmistava Cleveron Mobility aktsiatest huvitus 6734 kohalikku investorit. Huvi oli mõnikümmend tuhat eurot suurem kui oodati. Pikemalt saad lugeda siit .

Suurimad tõusjad First North lisanimekirjas olid kolm ettevõtet. Hagen Bikes kerkis 3,61%, Modera 1,05% ja VIRŠI-A 0,11%. Langejaid oli tunduvalt rohkem. Kõige enam kukkusid NEO Finance (-4,13%), Airobot Technologies (-2,44%) ja Bercman Technologies(-2,24%).

Euroopa peamised mõõdupuud Stoxx600 ja DAX on mõlemad päeva lõppedes rohelised. DAX on kerkinud 0,57% ja Stoxx 600 0,67%.

USA börsid on täna suletud Juneteenthi nimelise püha tõttu. Mis püha see selline on, sellest tegi Ärileht loo.