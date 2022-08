Segadus LNG laevaga. Levib info, mis kaid arendava Alexela tagajalgadele ajas

Juunis kirjutasime , et Soome rahvusringhäälingu teatel hakkab ligi 300-meetrine Eesti ja Soome poolt renditav LNG-laev paiknema Soomes Inkoo sadamas. Ometi jätkas kai ehitustöödega Eestis Alexela ja Infortari paarisrakend ning omapoolse panuse annab ka Elering. Täna hakkas aga taas levima info, et laev on juba Soomele määratud.

Täna kommenteeris Timo Tatar Vikerraadios, et veeldatud laev Exemplar asus Argentinast teele Läänemere poole ning lähtutakse endiselt kokkuleppest, et laev sildub sealpool Soome lahte, kus vajalik taristu varem valmib. „See, kas see laev tuleb nüüd regiooni gaasivarustust lahendama Soome poole või Eesti poole, seda veel hetkel teada ei ole. Gaasitarbijate vaates on oluline, et see laev on siiapoole teel, see laev siia regiooni jõuab ja Euroopat ja meie regiooni pitsitavat gaasi varustuskindluse probleemi lahendab ühtemoodi hästi, sõltumata sellest kummal pool ta siis on,“ rääkis Tatar.