Aasta eksportöörid rikuvad salaküti tuju ja vallutavad Lähis-Ida

Saaremaal tegutseb jällegi teine nominent, Eesti laevaehituse suurnimi Baltic Workboats. Ka nende toodangust rändab lõviosa ehk 90–95 protsenti Eestist välja. Peamised turud on Euroopas ning nendeks on Belgia, Saksamaa, Rumeenia, Bulgaaria, Taani, Rootsi, Balti riigid ja Poola. Kuid tooteid on eksporditud ka Kasahstani ja Aserbaidžaani ning ka mujale Aasiasse ja Põhja-Ameerikasse.

Täna on Solis Biodyne maailmas ainus, kelle kogu kataloogi-toodete portfell (üle 70 erineva toote) on toatemperatuuril stabiilsed. Selline ensüümide stabiilsus toatemperatuuril on maailmas unikaalne lahendus, mis teeb tootmise ettevõtte jaoks oluliselt keskkonnasõbralikumaks ning klientidele ostuprotsessi lihtsamaks, soodsamaks ning keskkonnasõbralikumaks.

Solis Biodyne soovib olemasolevatel turgudel saada võimalikult tugevaks, mitte tingimata uusi turge juurde krahmata. Seal töötavad regionaalsed müügijuhid, kes on ise turgudega väga tuttavad ja tihti ka sealt pärit, mõistes nii keelelist kui ka kultuurilist tausta, et olla kliendile parem partner. Nende rahvusvahelises tiimis on inimesi näiteks nii Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Saksamaalt, Iraanist, Mauritiuselt kui ka Soomest.

Kui vaadata nende viimaste aastate peamiste eksportriikide nimistut, siis jäävad silma Prantsusmaa, USA, Argentina ja Slovakkia ning Läti. Mõnevõrra eksootilisem on Lõuna-Korea. Viimase viie aastaga on Solis Biodyne’i eksport kasvanud 4,5 korda. Uutest turgudest rääkides ütleb Goldenbaum, et nad teevad palju tööd Lähis-Ida suunal. Neis riikides äratab huvi ettevõtte toodete erakordne temperatuuristabiilsus ja kõrge kvaliteet.

Esimene aasta eksportööri nominent on Eesti biotehnoloogia lipulaev Solis Biodyne, kes on tänavu ka aasta innovaatori kategooria esikolmikus. Eksport moodustab nende müügist enam kui 95 protsenti ja kliente on neil enam kui 100 riigis üle maailma.

2022. aasta on Baltic Workboatsile olnud hea. Tehas on erinevas tootmisfaasis olevaid laevu täis ja hetkel on lepingutega kaetud 20 alust. Venemaa agressioon Ukrainas on tekitanud neile ebakindlust ja on kiirendanud veelgi materjalide, seadmete ja energia hinnatõusu ning vähendanud tarnekindlust. Sellest tingituna on mõnede laevade valmimistähtajad viibinud, kuid nende õnneks on kliendid olukorda mõistnud.

Selle käibe juures on tagatud stabiilne areng just tehnoloogia ja tuumkompetentside osas ning mahukad investeeringud on tehtud teadus- ja arendustegevusse. Ettevõte on tarninud mitmeid elektrilaevu, arendanud välja elektrilaevade kiirlaadimissüsteemi ja tegeleb autonoomsete laevade arendustööga.

Ettevõtte müügi- ja turundusjuht Rimo Timm ütleb, et viimastel aastatel on ka nemad sisenenud Lähis-Ida turule ning sel aastal allkirjastasid ettevõtte ajaloo esimese lepingu Kanada kliendiga. Ettevõtte käive on viimase viie aasta jooksul olnud umbes 30 miljonit eurot aastas.

„Selleks, et hoida töötajate palgad konkurentsivõimelised ja säilitada nende ostujõud, vaatasime mõned kuud tagasi töötajate töötasud üle. Kahtlemata on see ettevõttele täiendav kulu, kuid ka oluline investeering selleks, et meie töötajad oleksid motiveeritud ja teeksid oma tööd säravate silmadega,“ toonitab Timm.

Klientide poole vaadates näeb laevatootja, et uute hangetega ollakse ettevaatlikumad ja pigem lükatakse mõned otsused võib-olla kolm-neli kuud edasi, lootuses, et olukord on stabiilsem. Sellele vaatamata on nad turbulentses keskkonnas kohanenud ning hästi toime tulnud.

„Praeguses olukorras on väga keeruline pikki prognoose teha, sest ka materjalide ja seadmete tarnijad teevad oma pakkumised tihti väga lühikeste kehtivusaegadega. Sellegipoolest tõotavad aasta viimased kuud ja järgmine aasta tulla töised,“ saab Timm öelda. „Sügisel ja talvel saabuvad osade laevade üle andmise tähtajad ja see tähendab kiireid aegu.“

Huvitavat Baltic Workboatsil on käsil üks väga põnev projekt, mille ajaraam on aastatel 2024 kuni 2027. Nad on konsortsiumi juhiks ning eesmärgiks on töötada välja isesõitev mereväelaev. Kaasatud on teiste seas kaitseministeerium ja partnerid üle Euroopa.

USA hiiu tooted kannavad Made in Estonia märgist

Nii nagu Solis Biodyne on ka Flir Systems Estonia sel aastal nomineeritud kahes kategoorias. Lisaks Aasta eksportöörile võib nad leida ka Aasta välisinvestorite esikolmikust.

FLIR Systems Estonia OÜ kuulub Teledyne Technologies INC gruppi, mille peakorter on USA’s Californias. Kontsern annab 4,6 miljardi dollarilise käibe juures tööd ca 15 000 inimesele. Teledyne üksused asuvad üle maailma. Eesti tehas on keskendunud infrapunakaamerate ja meretehnoloogia tootmisele, olles kontserni üks olulisemaid tootmisüksusi.

Kodukamarale ei jää nende Eestis toodetust mitte midagi ehk eksport moodustab 100 protsenti käibest. Siit liiguvad kaubad nende distributsioonikeskustesse ja sealt edasi üle maailma.

„Kuna meie toodang allub USA ekspordikontrolli litsentsidele, siis meie tooted ei tohi jõuda riikidesse, kelle vastu on kehtestatud sanktsioonid,“ rõhutab tehase juht Meelis Bergmann.

Ettevõtte käive on viimase viie aastaga ligi kahekordistunud 78 miljoni euroni. FLIR Systemsi emaettevõte, mis on noteeritud USA börsil, on olnud USA-keskne ning näeb kasvavaid turge eelkõige Euroopas ja Aasias.

„Omades konkurentidest paremaid ja kvaliteetsemaid tooteid, on see võimaldanud hõivata maailma infrapunakaamerate turust 60%,“ saab Bergmann välja tuua. FLIRi brändi kõik siin toodetud seadmed kannavad märget - Made in Estonia.

Huvitavat FLIRi poolt toodetud inimese temperatuuri tuvastavate kaameratega on varustatud kõik Amazoni laod ning General Motorsi tehased. Nende suitsusukeldumiskaameratega aga kõik Eesti päästeteenistuste depood. Infrapunakaameratega on koostöös Maailma Looduse Fondiga varustanud kõik Keenia rahvuspargi pargivahid, et peatada salaküttimist.