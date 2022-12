Päev börsil: turud ootavad keskpankade otsuseid

Coop Pank teatas täna, et novembris jätkas laenuportfell kasvu kõigis äriliinides ning klientide maksekäitumine on jätkuvalt väga hea. Aastaga on kliendibaas kasvanud 29%, hoiuste maht 38%, laenuportfell 39% ja üheteistkümne kuu puhaskasum on kerkinud aastaga 48%. Loe pikemalt siit.