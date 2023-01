Päev börsil: pommuudis Eesti suurettevõttelt

Tallinna börsiindeks langes 0,49%, Vilnius 0,19%, samas Riia börs jäi ülinapilt 0,01% plusspoolele.

Tallinna börsil kujunes kauplemiskäibeks pigem tagasihoidlik 847 000 eurot. Suurima osa andsid sellest Enefit Green 238 000 euroga, LHV Group 176 000 euroga ning Tallinna Sadam 93 000 euroga.

Tõusjaid oli Tallinna börsil 7, langejaid 15 ning eilsel sulgemishinnal lõpetasid 11 aktsiat.

Päeva pommuudis tuli täna kohalikult Alexelalt, kes teatas, et korrastab ettevõtet ning sihib 2024. aastal börsile tulemist. Börsile mineku plaan on olnud AVH Grupp ASi juhatuse liikme ja tegevjuhi Hans Pajoma sõnul olemas ajast, kui ta möödunud aasta veebruaris ettevõttesse tööle asus. „Me oleme muutnud tegevuskava konkreetsemaks ja liigume selles suunas,“ ütles ta Delfi Ärilehele.

Globaalsel võlakirjaturul on aasta alanud rekordiliselt. Aasta esimeste nädalatega on emiteeritud rekordiliselt ligi 600 miljardi dollari väärtuses võlakirju, kirjutab Bloomberg. Hoogu on andnud asjaolu, et võlakirjade eest saab taas kõrgemat intressi.

Uute võlakirjade emiteerimise buumi võib finantsväljaande sõnul märgata laialdaselt: nii Euroopa pankade, Aasia korporatsioonide kui arenevate riikide seas. Pikemalt loe siit.

Euroopa keskpanga otsustes sõnaõigust omav Hollandi keskpankur Klaas Knot ütles, et EKP ei piirdu kindlasti vaid ühe 0,5 protsendipunktise tõusuga. „„Me nägime veel üht inflatsiooniraportit, kus polnud märke inflatsioonisurve raugemisest. Nii et meil tuleb teha seda, mida on vaja,“ sõnas ta Davosi foorumil. Pikemalt loe siit.

Investor Marko Oolo otsustas eelmisel aastal oluliselt suurendada Balti börsi ettevõtete osakaalu portfellis. Maagiline miljoni piir sai ületatud ning kuluka õppetunni sai ta krüptoturult. Uue aasta edukus sõltub Oolo sõnul aga ühest näitajast.

Euroopa ja USA börsid kukuvad

Euroopa aktsiaturud on liikunud täna madalamale. Euro Stoxx 600 aktsiaindeks on kukkunud 1,4%, Saksamaa DAX 1,5% ning Skandinaavia ettevõtteid koondav OMX Nordic 40 on langenud 1,2%.