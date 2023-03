Kokku varisenud pangas hoidis raha ka Wise

Käärmann märkis, et klientide raha neil SVBs polnud ning 5,9 miljonit dollarit moodustab ettevõtte rahast vähem kui 1%.

„Ma olen SVB fänn ja nad on üle aastate abiks olnud,“ kirjutas Käärmann. Ettevõtte on tema sõnul pangast ka laenanud.

USA võimud võtsid pühapäeval üle Silicon Valley Banki ja teatasid erakorralistest meetmetest, et leevendada hoiustajate hirmu pärast SVB kiiret kokkuvarisemist. Kõikide hoiustajate raha tagatakse võimude sõnul täies mahus.

Ametnike sõnul saavad SVB hoiustajad täna kogu oma raha kätte. Tavapäraselt on hoiustajatele välja makstud maksimaalselt 250 000 dollari ulatuses hoiuseid. USA finantsregulaatorid ütlesid, et valitsuse fondile tekitatud kahjum kaetakse pankade erihinnangu kaudu ja et USA maksumaksjad ei pea seda kinni maksma. Loe pikemalt siit.