Ärimahtude ja tulude kiire kasv viis Coop Panga rekordilise kvartalikasumini

„Coop Panga 2023. aasta esimese kvartali heade tulemuste taga on eelkõige ärimahtude kasv. Kuid positiivset mõju avaldas ka intressitasemete tõus turul,“ nendib Coop Panga juht Margus Rink. „Näeme, et keskpankade poolt jahutatavas majanduskeskkonnas on Eesti pankade laenuportfellid turuüleselt langustrendis. Seevastu Coop Panga laenuportfell kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra, millest ligi pool tuli kodulaenust,“ lisab ta, öeldes, et sama osatähtsus on Coop Pangal ka autoliisingu turul. Mõnevõrra tagasihoidlikumat mahtude kasvu näitas esimeses kvartalis ärilaen. „Näeme, et ärikliendid on hetkel äraootavas positsioonis – laenupakkumisi küll võetakse, kuid lepingusse minnakse nendega pigem ettevaatlikult,“ ütleb pangajuht.