Päev börsil: kulla hind ligineb rekordtasemele

Mis veel toimus?

Euroopa napilt plusspoolel

Euroopa suuremad börsid on suurema osa päevast plusspoolel püsinud, kuid päeva teine pool tõi pessimistlikuma tooni. Stoxx 600 aktsiaindeks on plusspoolel 0,2% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 1,2%.

USA panganduskriisi taustal on kulla hind kerkinud pea kõigi aegade kõrgeima tasemeni. Tänasega on kullaunts kerkinud 0,4% 2024 dollarini. Kullanõudlust on suurendanud ka tarbimise suurenemine Hiinas, kus majanduse avanemine on tõstnud nii ehete, kullakangide ning kullamüntide nõudlust.