Päev börsil: Baltic Horizon Fundi suur langus ning Bolt teatas plaani, millal muutub kasumlikuks

Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fund teatas, et vana võlg õnnestus nii-öelda edasi rullida uuega. Tulenevalt intressikeskkonna muutustest on nüüdne võlg oluliselt kallim. Loe pikemalt .

Bolti asutaja ja juht Markus Villig sõnas intervjuus Reutersile, et eelduste kohaselt saab Boltist esimene Euroopa mobiilsusplatvorm, mis muutub kasumlikuks. Eesmärk on selleni jõuda järgmise 12 kuu jooksul.

Läti peaminister Krišjānis Kariņš sõnas Läti rahvusringhäälingule, et valitsus soovib soodustada riigifirmade börsil noteerimist.

Samas märkis ta, et koalitsioonis konsensust pole. Kariņš lisas, et teema tuleb aruteluks järgmisel nädalal, kuigi kahel koalitsioonipartneril on omad mured sellega seoses. „Ma olen kindel, et me peame selles suunas liikuma,“ lisas Kariņš siiski. Loe pikemalt.