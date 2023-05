Päev börsil: USA börs kinni, langust näitab kastirataste tootja

Täna oli Balti börsil enim kaubeldud väärtpaber Enefit Green (453 tehingut). Kõige suurema kauplemiskäibega väärtpaber on aga LHV Group (277 460 eurot). Kõige suuremat tõusu näitas ka täna Tallinna börsiindeks (+0,39%), talle järgnes Riia (0,24%). Vilnius lõpetas päeva hoopis miinuses (-0,54%).

Tõusjaid kokku on täna 14, langejaid 12.

Mis veel toimus?

Raskustes olev Rootsi kinnisvarafirma Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) teatas, et kaalub nii ettevõtte enda kui firmale kuuluva kinnisvara müüki. Loe lähemalt .

TextMagic AS allkirjastas lepingu veebilehtede ja e-kaubanduse haldamise platvormi Voog omandamiseks ligi 1,1 miljoni euroga. Tegemist on olulise sammuga TextMagicu strateegias arendada, osta ja hallata äriklientidele suunatud tarkvaralahendusi. Loe lähemalt .

Iute Group avaldas 2023. aasta kolmanda kuu tulemused, kust selgub, et grupp jätkab mõõdukat kasvu. Näiteks Klientide koguarv kasvas 1,5% 942 tuhandeni. Niisamuti laenude väljamaksed kasvasid 19,9% ehk 63,3 miljoni euroni.

Mitmed suuremad Euroopa indeksifondid on kirjutamise hetkel miinuses. Plussis Londoni börsi indeks FTSE 100 (0,74%). Suurimat langust näitab aga FTSE MIB (-0,71%). Stoxx 600 miinuses 0,16%.

USA börs aga on täna kinni, kuna on üleriigiline püha, et mälestada sõjas hukkunuid.