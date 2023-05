Päev börsil: kinnisvarafond ja reisikorraldusettevõte näitasid korralikku tõusu

Mis veel toimus?

Rõivafirma Baltika kärpeplaan on hakanud ettevõttele mõju avaldama, kuid firma jäi siiski esimeses kvartalis jätkuvalt kahjumisse. Loe pikemalt .

Grab2Go ja Accelerate Estonia on ühendanud jõud, et selgitada koostöös välja õigusraamistik iseteeninduslike apteekide toimimiseks. See koostöö loob uue turu automatiseeritud ja kontaktivabale apteegikaupade, sh käsimüügiravimid ja retseptiravimid, kättesaadavusele, muutes ravimitele juurdepääsu revolutsiooniliselt ning asetades Eesti tervisetehnoloogia innovatsiooni esiritta.