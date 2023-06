Segadust mitme rubla eest. Konkurent seab Borjomi esindaja jutu kahtluse alla

Delfi on teinud viimastel päevadel tänuväärset tööd, kirjeldades seda, kuidas Eesti jaekaubandusest leiab jätkuvalt Ukrainale jõhkralt kallale tunginud Venemaa päritolu tooteid (loe siit). Selle valguses on ühtlasi ülimalt tervitatav, et üks suur kaupleja näitas sellekohase info saamisel üles resoluutset suhtumist ning teatas koheselt tarnijapoolse rikkumise tõttu nende lettidelt leitud Venemaal toodetud kaupade eemaldamisest (loe siit).

Kahjuks aga on Eestis jätkuvalt müügil tagaukse ja JOKK-skeemi kaudu sanktsioonide alt vabanenud tooteid. Jutt käib Borjomi mineraalveest, mis on aastaid olnud Kremlile lähedase oligarhi Mihhail Fridmanile kuuluva Alfa Grupi omanduses. Tegemist on mehega, kelle kohta Ühendkuningriigi valitsus on sealse meedia väitel otseselt öelnud, et tegu on „Kremlimeelse oligarhiga“, kes on „lähedalt seotud Vladimir Putiniga“. Ehk teisisõnu - soetades selle ettevõtte tooteid, läheb meie raha sisuliselt otse Kremli sõjardite taskusse.

Jah, juriidiliselt leidis Fridman oma kompanjonidega eelmise aasta suvel võimaluse, kuidas Euroopa Liidu sanktsioonidest kõrvale hiilida. Tagaukse avamiseks kanti osa Alfa Grupile kuuluvatest aktsiatest üle Gruusia valitsusele, millega Fridmanist sai justkui vähemusosanik 49,99 protsendiga. Isegi kui see aktsiate liigutamine oli tõene ning Gruusia (venemeelne) valitsus lisandus ettevõtte omanikeringi ka sisuliselt, siis peame arvestama, et selle osaluse suurus on 7,73 protsenti – kaugel sellest, et avalikult joogitootja esindaja poolt väita, nagu oleks ettevõte Gruusia riigi kontrolli all.

On tõsi, et jokitades on Borjomi vee puhul tegu tootega, mis on sanktsioonide alt väljas ning seda on lubatud Euroopa Liidus – sh Eestis – müüa. Ent sellegipoolest võiks iga Eesti inimene mõelda, kas ta tahab oma ostuotsuseid tehes olla osaline selles, et ca 50 senti igast eurost, mis ta selle joogi eest maksab, liigub lõppeks ikkagi Fridmani ja seeläbi sisuliselt Kremli kukrusse?