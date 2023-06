Eestist kokku kogutud vanametall hakkab liikuma süsinikuvabasse terasetehasesse

Uus tehas toodab ringlusse võetud toorainet oluliselt kõrgema puhtusastmega ja sellel on parem eraldamisvõime. See on võimalik tänu uuele tehnoloogiale, mida kasutatakse materjali eeltöötlemisel ja analüüsimisel. „Näiteks ainulaadne eeltöötlustehnoloogia on välja töötatud koos juhtivate ekspertidega ja mujal sarnast seadistust ei kasutata,“ ütles Viisitamm.