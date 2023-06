Päev börsil: järsu langusega alustanud Grab2Go läbis korraliku tõusu, USA keskpank jätab tõenäoliselt intressimäära puutumata

Mis veel toimus?

Täna Eesti aja järgi kella 21 paiku peaks selguma, milliseks kujuneb intressimäära otsust, ent mitmed inimesed on veendunud, et seekord jätab Fed esimest korda 15 kuu jooksul tõstmise tegemata. Komisjoni esimees Jerome Powell on aga andnud märku, et Föderaalreservi juhid eelistaksid oodata, hindamaks nii varasemate tõusude mõju majandusele kui ka hiljutiste pangandusprobleemide mõju laenutingimustele.