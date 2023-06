Päev börsil: EKP intressiotsus Euroopa turge langusest ei päästnud

Lühiajalise üüri äris kogenud ettevõtjate Rene Allaberti ja Algis Libliku sõnul on külaliskorterite haldamine täiskohaga töö, see pole kindlasti hobi. Libliku sõnul tegid nad äripartneriga alustades kõik asjad algul ise, alates vetsupoti küürimisest kuni parandamisteni. „Meil ei olnud plaanis jääda koristama, aga kasvamise kontekstis oli oluline mõista kõiki etappe ja seda, missugust koristamisstandardit soovime,“ lisab ta. Loe siit .

Ligi kaks aastat EstBANi presidendina ametis olnud Lev Dolgatsjov teatas täna, et astub tagasi. „Ma tundsin, et väga paljud asjad on tehtud ja nüüd on aeg teistele ruumi andmiseks,“ ütles ta Delfi Ärilehele. Loe siit.