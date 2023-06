Päev börsil: Baltikumi aktsiaindeksid lõpetasid punases

Wise jätkab kasvu. Täna avaldatud aruandest selgub, et Wise on maksueelset kasumit kasvatanud 234% ehk 43,9 miljonilt naelalt 146,5 miljonini. Ettevõtte käive on aga tõusnud 51% ehk 559,9 miljonilt 846,1 miljonini. Loe pikemalt siit .

Euroopa peamised börsid on teisipäeval liikunud ilma selge suunata. Saksamaa DAX ja Prantsusmaa CAC 40 aktsiaindeksid on kuni 0,1% miinuses, kuid Hispaania IBEX 35 on kerkinud ligi poole protsendi jagu. Regiooni laiapõhjaline Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud 0,3% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kukkunud ligi 1%.