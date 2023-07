Kontserdikorraldaja vastulause: mida tähendab kallis?

Kui puhtalt hindu kõrvutada, siis on see täiesti õige tähelepanek – tarbija jaoks on tõesti hind Eestis kallim. Arvestades üldist hinnatõusu on täiesti loogiline, et tõusnud on ka piletite hinnad, sest ka korraldusega seotud kulud on paratamatult tõusnud, mistõttu on omakorda ka mõistetav, et osa publikust peab hindu liiga kalliks.